Детальніше про здорові напої розповіла дієтологиня Ліза Ендрюс. За її словами, регулярне вживання цих напоїв можуть мати корисний вплив на ваш організм, тому не варто ними нехтувати.

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Зелений чай

Це один із найкорисніших напоїв, оскільки має багато переваг для здоров’я. Зелений чай покращує імунну систему та має позитивний вплив на кишківник. Чай містить катехіни, які прискорюють метаболізм, тож він добре впливає на схуднення. Дослідження показало, що зменшують збільшення ваги поліфеноли, які також містяться в зеленому чаї.

Ягідне смузі

Смузі з ягід не лише смачне, але й корисне, оскільки має низку переваг для здоров’я. Ягоди здатні знижувати рівень холестерину, високий рівень цукру в крові та артеріальний тиск. Дієтолог Ліза Ендрюс зазначає, що у ягодах міститься чимало клітковини, яка сприяє здоров’ю кишківника, автоматично зміцнюючи імунітет.



Ягідне смузі корисно впливає на здоров'я / Фото Pexels

Комбуча

Напій виготовляють з ферментованого чайного гриба, який багатий пробіотиками. Чай має низький вміст цукру та сприяє культивуванню корисних бактерій в кишківнику. Ліза Ендрюс каже, що вживання напою з чайного гриба, покращує процес детоксикації печінки та зменшує кишковий дисбактеріоз. Також цей напій допомагає схуднути та тримати тіло у формі.