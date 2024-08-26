Очень часто подоконники становятся местом, куда ставят вещи, которым не нашлось места в другом месте. И делать так нельзя – по крайней мере, так утверждают приметы. Но особое внимание нужно обратить на 5 предметов, которые могут быть опасными.

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Ключи от дома

Класть ключи на подоконник – это одна из худших примет. Считается, что так можно привлечь в дом проблемы и бедность. Поэтому лучше складывать их где-то в другом месте – например, вешать на специальный крючок. Так на вас не будет влиять плохая энергетика, а вещь будет всегда легко найти.

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Фотографии

Если у вас дома все подоконники заставлены фотографиями в рамках, возможно, пришло время задуматься о перестановке. Дело в том, что эзотерики убеждены, что такое размещение фотографий может притянуть проблемы в жизнь тех, кто на них изображен. И при этом даже неважно, действительно ли это фотография в рамке, или вы просто положили альбом с фотографиями возле окна.

Пустые емкости

Класть на подоконник пустые банки, бутылки или вазы также нельзя. Считается, что это будет притягивать в дом пустоту, бедность и ссоры. Впрочем, решить проблему очень просто: нужно выделить специальный ящик в шкафу для таких вещей и ставить их туда.



Ставить пустые бутылки на подоконник нельзя / Фото Pexels

Еда

Еще одна плохая примета – это еда на подоконнике. Предки обычно ставили горячие блюда на подоконник только в день похорон – чтобы душа умершего могла в последний раз насытиться в доме.

Полотенце

Полотенца также разрешалось класть на подоконник только в поминальные дни. Все остальное время лучше держать эти предметы в другом месте, чтобы они не притягивали беду и плохую энергетику.