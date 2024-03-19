Никогда не храните эти продукты в дверце холодильника: они испортятся

Когда вы покупаете продукты, нужно не просто кое-как забросить их в холодильник, но и правильно расставить там. Именно правильная организация помогает сохранить и качество, и свежесть вашей еды.

Если продукты склонны к порче из-за перепадов температуры, их точно не стоит хранить в дверце вашего холодильника. Поэтому проверьте себя и узнайте, правильно ли организована ваша еда.

Интересно Проверьте качество воды из-под крана дома: 4 простых способа

Что можно класть в дверцу холодильника

Начнем не с запретов: все же эта часть вашего прибора недаром оборудована полочками, а это значит, что там можно хранить достаточно много различных продуктов. Идеально она подойдет для пищи с высоким содержанием консервантов и с длительным сроком годности.

В частности, вы можете хранить там безалкогольные напитки – и газированные, и негазированные. Консервы также будут чувствовать себя на дверце холодильника прекрасно и вам будет очень просто найти их и достать.

Очень часто хозяйки складывают на полочки на дверце соусы и маринады, и недаром – там они не испортятся, ведь содержат достаточно много консервантов.

Что нельзя хранить в дверце холодильника

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

А вот некоторые другие продукты могут страдать от постоянных перепадов температуры, что случаются каждый раз, как вы открываете холодильник в поисках каких-то продуктов. И очень часто продукты, которые вы привыкли хранить именно на боковых полочках на самом деле туда ставить нельзя.

В частности, не стоит класть туда молочные продукты, как бы удобно это ни было – молоко, йогурты и сыры лучше размещать на главных полках, где сохраняется более стабильная температура.

Также никогда не кладите на боковые полки продукты, которые имеют короткий срок годности – их лучше хранить в верхних отделениях холодильника и на главных полках.

Можно ли класть яйца на боковые полки холодильника?

Яйца – это те продукты, которые являются достаточно чувствительными к температурным изменениям. И когда они хранятся в дверце, каждый раз во время открывания холодильника они будут подвергаться колебаниям температуры, и от этого может начаться конденсация, а на скорлупе образуются микротрещины.

Поэтому такое хранение может ухудшить качество ваших яиц и сделать их срок годности короче.