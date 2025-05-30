Никогда этого не делайте: что нельзя чистить лимонной кислотой: что нельзя чистить лимонной кислотой

Хозяйки часто используют лимонную кислоту в быту, однако в некоторых случаях ее использовать опасно. Некоторые поверхности могут повредиться под воздействием лимонной кислоты, поэтому лучше их чистить другими средствами.

Лимонная кислота эффективно очищает поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. В ее составе содержатся кислотные свойства, которые растворяют грязь, налет и накипь. Впрочем, предостерегаем вас от того, что некоторые поверхности лучше не мыть лимонной кислотой.

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Резиновые уплотнители

Для уплотнительных резинок в стиральных машинах или холодильниках, лимонная кислота является вредной, поскольку эти элементы бытовых приборов очень чувствительны к кислотам. Через некоторое время они могут потерять свою эластичность, а это приведет к протечкам.

Алюминий и медь

Не стоит обрабатывать лимонной кислотой любые предметы из меди или алюминия, поскольку средство может привести к коррозии или изменения цвета. При контакте с кислотой медь потемнеет, а на алюминиевой поверхности могут быть неприглядные пятна.

Хромированные поверхности

Смесители, ручки и фурнитура из хрома требует аккуратного вида. Лимонная кислота может повредить защитный слой и привести к коррозии или потемнению.

Натуральный камень

Категорически нельзя лимонной кислотой мыть столешницы из натурального камня, поскольку мрамор, кварцит или гранит имеют пористую структуру, которая легко впитывает в себя кислоту. Из-за этого камень может разрушиться и ухудшиться внешний вид.

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Паркет

Лимонная кислота является опасной для паркета. Она может разрушить цвет, структуру древесины и защитный слой, из-за чего появятся трещины.