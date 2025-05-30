Не слишком приятно приходить домой, когда прежде всего в глаза бросается грязный и тусклый линолеум. И порой может казаться, что справиться с этой проблемой можно только одним способом – заменой этого линолеума. Впрочем, это не так, и его еще можно достаточно легко отчистить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Почему линолеум со временем становится тусклым?

Многие, только замечают, что линолеум тускнеет, пытаются отмыть и натереть его различными способами. Но они даже не задумываются о том, что некоторые продукты могут негативно влиять на него – и так делают только хуже.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно очистить подошву утюга от нагара – это делается очень быстро.

Итак, вот несколько основных причин, через которые линолеум тускнеет:

Пыль и мусор с улицы . Если вы живете у дороги, тогда шансы иметь блестящий линолеум, к сожалению, падают. Входные двери могут быть источником пыли, но в таких случаях он обычно проникает и через окна.

. Если вы живете у дороги, тогда шансы иметь блестящий линолеум, к сожалению, падают. Входные двери могут быть источником пыли, но в таких случаях он обычно проникает и через окна. Еда и жидкости. Если вы проливали различные напитки или просыпали пищу на пол, это также, очевидно, может стать причиной загрязнений. И если не очистить их быстро, они могут впитаться в линолеум и оставить след надолго, а то и навсегда.

Если вы проливали различные напитки или просыпали пищу на пол, это также, очевидно, может стать причиной загрязнений. И если не очистить их быстро, они могут впитаться в линолеум и оставить след надолго, а то и навсегда. Недостаточно частая уборка . Если у вас нет графика уборки, это может привести к накопительному эффекту – то есть скопление мусора, пыли и грязи на поверхности. И чем реже вы убираете, тем труднее отмыть пол.

. Если у вас нет графика уборки, это может привести к накопительному эффекту – то есть скопление мусора, пыли и грязи на поверхности. И чем реже вы убираете, тем труднее отмыть пол. Неправильный уход . Некоторые люди все еще верят, что для блеска линолеум нужно натирать маслом, или же используют агрессивные моющие средства для максимального очищения. Все это может привести к тому, что линолеум только сложнее отмыть или же поддерживать ярким.

. Некоторые люди все еще верят, что для блеска линолеум нужно натирать маслом, или же используют агрессивные моющие средства для максимального очищения. Все это может привести к тому, что линолеум только сложнее отмыть или же поддерживать ярким. Перетягивание мебели и стирание верхнего слоя линолеума. Если вы часто двигаете мебель, это может привести к тому, что линолеум постепенно начнет изнашиваться и стираться. На нем начнут появляться царапины, а поверхность станет менее привлекательной.



Пол нужно вовремя мыть / Фото Pexels

Как чистить линолеум?

А теперь пора узнать, как же правильно мыть пол с линолеумом, чтобы он оставался чистым надолго и не тускнел. Во-первых, натирать его маслом точно не стоит!

Вместо этого можно использовать средство для мытья линолеума. Он обычно недорогой, и хватит его надолго – и именно он может обеспечить лучшее очищение. Также можно использовать средство для мытья посуды, или хозяйственное мыло с водой – и после этого нужно помыть пол еще раз обычной водой.

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Еще один очень популярный и действительно действенный народный метод – это уксус. Нужно добавить всего 2 столовые ложки средства на литр воды.

Вот несколько основных советов по мытью линолеума: