Виноград без удобрений дает меньше ягод, которые становятся со временем мелкими, а затем и вовсе снижается урожайность, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily News.

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Чем обработать виноград в июне

Опрыскивание прекрасно стимулирует большее количество завязи, а это влияет на количество и качество ягод. Дачники рекомендуют один метод, который особенно полезен в тех случаях, когда виноград несколько сезонов не получал полноценного питания.

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Чтобы приготовить подкормку для винограда, нужно воспользоваться несколькими компонентами. За основу надо взять аммиачную селитру, которая обеспечит лозу азотом – замечательным элементом для роста зеленой массы.

Ее надо растворить в горячей воде для лучшего растворения. В состав также надо добавить калийно-магниевое удобрение, которое укрепит иммунитет растения и будет способствовать формированию завязей.



Подкормка винограда хорошо повлияет на урожай / Фото Pexels

Также хорошо влияет на качество цветения борная кислота. Кроме того, она еще и отвечает за стабильную работу репродуктивных органов растения. Когда все составляющие будут тщательно перемешаны, раствор надо процедить, а тогда долить 10 литров чистой воды.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Обработку винограда рекомендуется проводить в вечернее время, когда не сильно светит солнце. Таким образом вы избежите ожогов на листьях и поможете средству усвоиться.