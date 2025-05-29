Виноград без добрив дає менше ягід, які стають з часом дрібними, а згодом й зовсім знижується урожайність, пише 24 Канал з посиланням на Daily News.

Читайте також Троянди будуть цвісти все літо: їх треба обприскати одним засобом

Чим обробити виноград у червні

Обприскування чудово стимулює більшу кількість зав’язі, а це впливає на кількість та якість ягід. Дачники рекомендують один метод, який є особливо корисним в тих випадках, коли виноград кілька сезонів не отримував повноцінного живлення.

До речі, знайти добрива для винограду за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Щоб приготувати підживку для винограду, потрібно скористатися кількома компонентами. За основу треба взяти аміачну селітру, яка забезпечить лозу азотом – чудовим елементом для росту зеленої маси.

Її треба розчинити в гарячій воді для кращого розчинення. До складу також треба додати калійно-магнієве добриво, яке зміцнить імунітет рослини й сприятиме формуванню зав’язей.



Підживлення винограду добре вплине на урожай / Фото Pexels

Також добре впливає на якість цвітіння борна кислота. Окрім того, вона ще й відповідає за стабільну роботу репродуктивних органів рослини. Коли всі складники будуть ретельно перемішані, розчин треба процідити, а тоді долити 10 літрів чистої води.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Обробку винограду рекомендовано проводити у вечірній час, коли не сильно світить сонце. Таким чином ви уникнете опіків на листі й допоможете засобу засвоїтися.