Никогда не мойте эти 7 вещей средством для посуды: они быстро испортятся

Средство для мытья посуды может быть очень полезно, и его часто используют не только по прямому назначению. И все же есть вещи, которые им чистить ни за что нельзя.

Когда вы беретесь за уборку, вряд ли удастся обойтись без средства для мытья посуды. Им можно и удалить жирные пятна с одежды, и почистить столешницы, и обезжирить кухонные шкафы. Но запомните – использовать его можно далеко не всегда.

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Деревянные поверхности и пол

Если у вас дома есть деревянные столы или паркетный пол, никогда не мойте их с использованием средства для посуды. Очень часто обработанную древесину покрывают защитным глянцевым покрытием или натуральными маслами. Дело в том, что мыльный раствор может вымыть эти масла, и тогда древесина останется открытой для повреждений. Гораздо лучше будет использовать специальный полироль или средство для дерева.

Чугунные сковородки

Если у вас есть эта сковородка – вы настоящий счастливчик, ведь они считаются одними из лучших. И для того, чтобы это так и оставалось, а посуда прослужила вам долго и оставалась чистой, вам нужно забыть об использовании моющего средства на ней.

Если вы это сделаете, вы испортите материал, поэтому лучше использовать другой способ очистки чугуна: замочить его в горячей воде и добавить большую кошерную соль, а затем осторожно потереть остатки пищи губкой или щеткой.

Матовая краска для стен

Иногда на окрашенных стенах начнут появляться пятна, и если у вас возникнет желание их почистить, не стоит использовать для этого средство для мытья посуды. Гораздо лучше для этого подойдет хорошо разбавленный мыльный раствор. А в идеале просто взять немного влажную ткань из микрофибры и потереть стены ею.

Шелковые вещи

Если у вас есть шелковая вещь, вы точно не хотите испортить дорогую ткань средством для посуды. Если на одежде появилось пятно, не поддавайтесь желанию быстренько его застирать мылом.

Шелк – это очень нежная ткань, поэтому перед стиркой лучше прочитать инструкции по уходу и использовать мягкое, небиологическое моющее средство для деликатных тканей.

Кофеварка

Вам это может показаться странным, особенно в случае, если вы достаточно часто используете прибор. Но несмотря на то, что съемные отделения внутри помыть все же можно, использовать для этого моющее средство не стоит. Дело в том, что это только приведет к образованию пены внутри вашей кофемашины, а это может не только вызвать повреждения, но и оставить неприятный мыльный привкус в следующей чашке напитка.

Кожа

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Если у вас есть кожаный диван, не стоит мыть его с помощью средства для посуды. Кожа – это органический материал, и она содержит природные масла, которые средство для посуды может легко вымыть. Как следствие – ваша мебель потеряет естественный блеск и будет выглядеть уже не так привлекательно.



Кожу нельзя мыть мылом / Фото Pexels

Вместо этого вы можете использовать смесь воды и дистиллированного уксуса.

Посудомоечная машина

Конечно, поддерживать посудомоечную машину чистой важно, но использовать для этого моющее средство нельзя. Это особенно актуально в случае, если вы решите заменить таблетку на средство для мытья посуды в дозаторе. Всего несколько капель средства в машинке может привести к взрыву пены. А это означает только больше чистки для вас впоследствии.