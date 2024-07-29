К счастью, проблему плесени и грязи в ванной можно побороть проще, чем вы представляете. И для этого даже не нужно устраивать долгие уборки каждую неделю – достаточно будет поставить на полки некоторые растения.

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Ванная комната – это практически идеальная среда для размножения плесени. Но вместо использования отбеливателя или химических средств вы можете купить домашнее растение, которое и будет радовать своим видом, и приносить пользу.

Какие растения поставить в ванной комнате

Первое растение, которое идеально подойдет для того, чтобы стоять на полке в ванной комнате – это хлорофитум. Она устойчива и к перепадам температур, и может переносить плохое освещение. Кроме того, хлорофитум славится своей способностью очищать воздух и удалять из него различные вредные токсины и загрязнители. Убить такое растение, как считают специалисты, практически невозможно – даже если вы вообще никогда не держали комнатных растений.



Папоротник идеально подойдет для ванной / Фото Pexels

Но если вы не любите растения-пауки, вы можете выбрать несколько альтернативных вариантов:

папоротник;

алоэ вера;

мирные лилии;

английский плющ;

бамбук.

Когда вы выбираете лучшее растение для вашей ванной комнаты, очень важно предварительно оценить пространство вокруг. Если у вас ванная с минимальным естественным освещением, тогда вам нужно выбрать такое растение, которое может хорошо расти без солнца.

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Также, если ваша ванная комната небольшая, тогда вам нужно выбрать соответствующие по размеру растения в горшках. Идеально здесь впишутся папоротники, ведь они любят высокую влажность и могут прекрасно справиться со слабым освещением.