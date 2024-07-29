На щастя, проблему цвілі та бруду у ванній можна побороти простіше, ніж ви уявляєте. І для цього навіть не потрібно влаштовувати довгі прибирання щотижня – достатньо буде поставити на полиці деякі рослини.

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Ванна кімната – це практично ідеальне середовище для розмноження цвілі. Та замість використання відбілювача чи хімічних засобів ви можете купити домашню рослину, яка і радуватиме своїм виглядом, і приноситиме користь.

Які рослини поставити у ванній кімнаті

Перша рослина, яка ідеально підійде для того, щоб стояти на полиці у ванній кімнаті – це хлорофітум. Вона стійка і до перепадів температур, і може переносити погане освітлення. Окрім того, хлорофітум славиться своєю здатністю очищувати повітря та видаляти з нього різноманітні шкідливі токсини та забруднювачі. Вбити таку рослину, як вважають фахівці, практично неможливо – навіть якщо ви взагалі ніколи не тримали кімнатних рослин.



Папороть ідеально підійде для ванної / Фото Pexels

Та якщо ви не любите рослини-павуки, ви можете обрати кілька альтернативних варіантів:

папороть;

алое вера;

мирні лілії;

англійський плющ;

бамбук.

Коли ви обираєте найкращу рослину для вашої ванної кімнати, дуже важливо попередньо оцінити простір навколо. Якщо у вас ванна з мінімальним природним освітленням, тоді вам потрібно обрати таку рослину, яка може добре рости без сонця.

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Також, якщо ваша ванна кімната невелика, тоді вам потрібно обрати відповідні за розміром рослини у горщиках. Ідеально тут впишуться папороті, адже вони люблять високу вологість та можуть чудово впоратися зі слабким освітленням.