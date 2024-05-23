Обработки винограда проводят по несколько раз в год. И начинаются они весной – это пока лоза не покрылась листвой. Впрочем, продолжается такой уход и летом, хоть зеленые заросли опрыскать гораздо сложнее. Но это все еще важная процедура, которую точно нельзя пропускать, если вы хотите сохранить здоровый урожай.

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Первая обработка

Первая весенняя обработка проводится для того, чтобы уничтожить те личинки, которые зимуют в почве. Также опрыскивание помогает подавить грибок и помешать ему развиваться на ваших растениях. Именно в это время важно лишить патогены и вредителей питательной среды и ликвидировать их – это поможет предупредить будущие проблемы.

Вот несколько важных правил по первой обработке:

  • дождитесь, чтобы ночные температуры не опускались ниже, чем -4 градуса;
  • днем должна держаться плюсовая температур;
  • после подсыхания земли нужно снять укрытие с винограда;
  • через две недели опрыскайте лозу.

Обычно эта первая обработка проводится в конце марта – в середине апреля. Используют для нее медный купорос, бордоскую смесь, Хорус и Бруньку.

Вторая обработка винограда

Вторая весенняя обработка проводится примерно через две недели после первой. В это время почки начинают набухать, но еще не распускаются. Обычно это середина апреля – первая половина мая.

И обращайте внимание на то, что если во время первой обработки шли дожди, тогда вторую можно проводить уже через неделю после первой. Можно повторно опрыскать виноград медным купоросом.

Виноград в саду
Виноград нужно обрабатывать весной / Фото Pexels

Третья обработка винограда

Это – последнее опрыскивание весной, и проводят его в июне – мае. В это время появляется реальная угроза поражения винограда. В мае можно уже заметить и первые симптомы болезней и вредителей, и поэтому нужно очень внимательно наблюдать за растениями. Насекомые могут мигрировать на ваш участок, а уничтожить патогены полностью, к сожалению, невозможно.

Для третьей обработки часто используют такие препараты: Актара, Ридомил, Амистар Голд.

Четвертая обработка винограда

Последний раз обрабатывают виноград в период созревания ягод – в июле – августе. И главное на этом этапе для садовода – это сохранить урожай и не дать ягодам засохнуть, стать кислыми или зацвести. Кроме того, опрыскивание защищает от гибели и лозу.

Учтите то, что любые обработки нужно прекратить за 20 – 25 дней до сбора урожая.