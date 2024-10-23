5 вещей, которые никогда нельзя чистить уксусом: это надо знать

Домохозяйки используют уксус во многих нуждах. Его добавляют для приготовления различных блюд, а еще жидкость способна отмыть все –от микроволновки до ванной и даже отстирать одежду. Уксус не является токсичным, поэтому его часто применяют в быту, однако есть 5 вещей, которые им не стоит мыть.

Обработка определенных поверхностей уксусом может их серьезно повредить, поэтому запомните, что ни в коем случае нельзя им обрабатывать, пишет Southern Living.

Читайте также 6 вещей, которые нельзя держать в своей спальне: от них надо избавиться

Столешницы

Не стоит уксусом вытирать столешницы из мрамора, гранита или известняка. Кислота в уксусе может расщепить герметик, поэтому это приведет к появлению новых пятен и грязи.

Электронные устройства

Распыление уксуса на экран ноутбука или планшета для уничтожения микробов может повредить покрытие. Гаджеты лучше всего протирать специальными средствами или использовать сухую ткань из микрофибры.

Паркетные полы

Паркетный пол не любит высокий уровень кислотности уксуса, поскольку он разрушает герметик и саму древесину. Лучше воспользоваться специальным средством для мытья паркетного пола.



Нельзя мыть уксусом паркетный пол / Фото Pexels

Вощеная мебель

Нельзя использовать уксус для мытья вощеной мебели. Со временем уксус может разъесть герметик из воска и повредить стол или тумбочки. Лучше всего для мебели использовать полироль.

Алюминиевая и чугунная кастрюля

Никогда не чистите алюминиевые или чугунные кастрюли уксусом. Кислотность может разъесть алюминий и защитное покрытие на чугуне и сделать их склонными к ржавчине. Для мытья посуды достаточно будет моющего средства.