5 речей, які ніколи не можна чистити оцтом: це треба знати

Домогосподині використовують оцет в багатьох потребах. Його додають для приготування різних страв, а ще рідина здатна відмити все – від мікрохвильовки до ванної й навіть відіпрати одяг. Оцет не є токсичним, тому його часто застосовують у побуті, однак є 5 речей, які ним не варто мити.

Оброблення певних поверхонь оцтом може їх серйозно пошкодити, тому запам’ятайте, що ні в якому разі не можна ним обробляти, пише Southern Living.

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Стільниці

Не варто оцтом витирати стільниці з мармуру, граніту чи вапняку. Кислота в оцті може розщепити герметик, тож це призведе до появи нових плям та бруду.

Електронні пристрої

Розпорошення оцту на екран ноутбука чи планшета для знищення мікробів може пошкодити покриття. Гаджети найкраще протирати спеціальними засобами або ж використовувати суху тканину з мікрофібри.

Паркетні підлоги

Паркетна підлога не любить високий рівень кислотності оцту, оскільки він руйнує герметик та саму деревину. Краще скористатися спеціальним засобом для миття паркетної підлоги.



Не можна мити оцтом паркетну підлогу / Фото Pexels

Вощені меблі

Не можна використовувати оцет для миття вощених меблів. З часом оцет може роз’їсти герметик з воску й пошкодити стіл чи тумбочки. Найкраще для меблів використовувати поліроль.

Алюмінієва та чавунна каструля

Ніколи не чистіть алюмінієві чи чавунні каструлі оцтом. Кислотність може роз’їсти алюміній та захисне покриття на чавуні й зробити їх схильними до іржі. Для миття посуду достатньо буде миючого засобу.