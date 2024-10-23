Дизайнери інтер’єру розповіли, що у деяких спальнях помічають речі, яким не місце в цій кімнаті, пише Southern Living. Якщо їх прибрати, то місце вашого відпочинку змінить свій вигляд та буде набагато кращим.

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Разюче освітлення

У спальні радять відмовлятися від сильного й разючого світла. Краще використовувати настільні лампи, приліжкові бра чи гарний світильник на стелі.

Робочий стіл та крісло

Входячи у спальню, ніщо не має нагадувати вам про роботу, оскільки це місце відпочинку. Тому свій робочий простір облаштуйте в іншому місці.

Незрозумілі картини

Не варто в спальні вішати картини лише для того, щоб вони там були чи прикрашали стіни. Якщо й хочеться повісити якусь картину, то нехай вона буде дорогою й особливою для вас.



Не захаращуйте спальню непотрібними картинами / Фото Pexels

Великий телевізор

Чимало фахівців проти того, аби у спальні стояв телевізор, втім значна частина таки розуміє, що багато людей люблять дивитися фільми в ліжку перед сном. Тому плазма може бути у вашій спальні, однак уникайте величезних та громіздких телевізорів. Краще оберіть плазму, яка гармонійно впишеться у вашу спальню.

Яскраві кольори

У вашій спальні стіни не повинні бути розфарбованими в яскраві кольори. Дизайнери радять зробити ставку на м’які й спокійні тони, щоб в такій кімнаті ви могли розслабитися після напруженого дня.

Неорганізована тумбочка

У кожного з нас є тумбочка, в якій накопичується безліч зайвих речей, які ми можемо навіть не використовувати. Приберіть зі своєї спальні всі зайві речі та залишіть лише книги та блокнот з ручкою.