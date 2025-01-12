Никогда не кладите это в микроволновку: можете так ее испортить

Микроволновая печь – это чрезвычайно удобный прибор в любом доме, но, к сожалению, ставить в нее можно далеко не все. И о некоторых из этих вещей и продуктов вы могли и не догадываться.

Если вы хотите, чтобы микроволновая печь работала исправно годами, и вам не пришлось ее слишком часто мыть и ремонтировать, стоит запомнить, какие вещи ставить в нее точно нельзя, сообщает 24 Канал.

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Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

Существуют некоторые виды посуды, с которыми стоит быть очень осторожными, ведь они могут повредиться в микроволновой печи, или же испортить ваш прибор. Поэтому лучше не использовать его для нагрева пищи.

Хрусталь . Из-за содержания серебра и свинца волны будут отражаться внутри печи, и это может привести к ее порче. А ваша посуда непременно лопнет.

. Из-за содержания серебра и свинца волны будут отражаться внутри печи, и это может привести к ее порче. А ваша посуда непременно лопнет. Фарфор . С этим тонким деликатным материалом стоит быть очень осторожными, и точно не стоит подвергать его высоким температурам.

. С этим тонким деликатным материалом стоит быть очень осторожными, и точно не стоит подвергать его высоким температурам. Обычное стекло . Оно нагревается очень быстро – и значительно быстрее, чем продукты, и из-за этого не подходит для микроволновой печи.

. Оно нагревается очень быстро – и значительно быстрее, чем продукты, и из-за этого не подходит для микроволновой печи. Металл . Не только тарелки и чашки, но и металлический рисунок на посуде могут повредить печку. Из-за них внутри появятся искры, и микроволновка выйдет из строя.

. Не только тарелки и чашки, но и металлический рисунок на посуде могут повредить печку. Из-за них внутри появятся искры, и микроволновка выйдет из строя. Глина . Нельзя использовать в микроволновке изделия из обычной глины, не имеющей защитного слоя глазури.

. Нельзя использовать в микроволновке изделия из обычной глины, не имеющей защитного слоя глазури. Пластик. В режиме гриля в микроволновку ни за что нельзя ставить пластиковые тарелки. Из-за этого материал может расплавиться и потерять свои свойства.



Некоторая посуда не подходит для микроволновки / Фото Pexels

Какие продукты нельзя класть в микроволновку?

Так, осторожными стоит быть не только с посудой, но и с некоторыми продуктами, которые могут испортиться или повредить прибор.