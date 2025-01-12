Ніколи не кладіть це у мікрохвильовку: можете так її зіпсувати

Мікрохвильова піч – це надзвичайно зручний прилад у будь-якому домі, але, на жаль, ставити у неї можна далеко не все. І про деякі з цих речей та продуктів ви могли й не здогадуватися.

Якщо ви хочете, аби мікрохвильова піч працювала справно роками, і вам не довелося її надто часто мити та ремонтувати, варто запам'ятати, які речі ставити у неї точно не можна, повідомляє 24 Канал.

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Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку?

Існують деякі види посуду, з якими варто бути дуже обережними, адже вони можуть пошкодитися у мікрохвильовій печі, або ж зіпсувати ваш прилад. Тож краще не використовувати його для нагрівання їжі.

Кришталь . Через вміст срібла та свинцю хвилі будуть відображатися всередині печі, і це може призвести до її псування. А ваш посуд неодмінно лусне.

. Через вміст срібла та свинцю хвилі будуть відображатися всередині печі, і це може призвести до її псування. А ваш посуд неодмінно лусне. Порцеляна . З цим тонким делікатним матеріалом варто бути дуже обережними, і точно не варто піддавати його високим температурам.

. З цим тонким делікатним матеріалом варто бути дуже обережними, і точно не варто піддавати його високим температурам. Звичайне скло . Воно нагрівається дуже швидко – і значно швидше, ніж продукти, і через це не підходить для мікрохвильової печі.

. Воно нагрівається дуже швидко – і значно швидше, ніж продукти, і через це не підходить для мікрохвильової печі. Метал . Не тільки тарілки й чашки, але й металевий малюнок на посуді можуть пошкодити пічку. Через них всередині з'являться іскри, і мікрохвильовка вийде з ладу.

. Не тільки тарілки й чашки, але й металевий малюнок на посуді можуть пошкодити пічку. Через них всередині з'являться іскри, і мікрохвильовка вийде з ладу. Глина . Не можна використовувати у мікрохвильовці вироби зі звичайної глини, що не має захисного шару глазурі.

. Не можна використовувати у мікрохвильовці вироби зі звичайної глини, що не має захисного шару глазурі. Пластик. У режимі гриля в мікрохвильовку нізащо не можна ставити пластикові тарілки. Через це матеріал може розплавитися та втратити свої властивості.



Деякий посуд не підходить для мікрохвильовки / Фото Pexels

Які продукти не можна класти у мікрохвильовку?

Так, обережними варто бути не тільки з посудом, але й з деякими продуктами, які можуть зіпсуватися чи пошкодити прилад.