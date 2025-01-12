Ніколи не кладіть це у мікрохвильовку: можете так її зіпсувати

12 січня 2025, 11:58
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Автор: Марина Блохіна

Мікрохвильова піч – це надзвичайно зручний прилад у будь-якому домі, але, на жаль, ставити у неї можна далеко не все. І про деякі з цих речей та продуктів ви могли й не здогадуватися.

Якщо ви хочете, аби мікрохвильова піч працювала справно роками, і вам не довелося її надто часто мити та ремонтувати, варто запам'ятати, які речі ставити у неї точно не можна, повідомляє 24 Канал

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Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку?

Існують деякі види посуду, з якими варто бути дуже обережними, адже вони можуть пошкодитися у мікрохвильовій печі, або ж зіпсувати ваш прилад. Тож краще не використовувати його для нагрівання їжі. 

  • Кришталь. Через вміст срібла та свинцю хвилі будуть відображатися всередині печі, і це може призвести до її псування. А ваш посуд неодмінно лусне. 
  • Порцеляна. З цим тонким делікатним матеріалом варто бути дуже обережними, і точно не варто піддавати його високим температурам. 
  • Звичайне скло. Воно нагрівається дуже швидко – і значно швидше, ніж продукти, і через це не підходить для мікрохвильової печі. 
  • Метал. Не тільки тарілки й чашки, але й металевий малюнок на посуді можуть пошкодити пічку. Через них всередині з'являться іскри, і мікрохвильовка вийде з ладу. 
  • Глина. Не можна використовувати у мікрохвильовці вироби зі звичайної глини, що не має захисного шару глазурі. 
  • Пластик. У режимі гриля в мікрохвильовку нізащо не можна ставити пластикові тарілки. Через це матеріал може розплавитися та втратити свої властивості. 


Деякий посуд не підходить для мікрохвильовки / Фото Pexels

Які продукти не можна класти у мікрохвильовку?

Так, обережними варто бути не тільки з посудом, але й з деякими продуктами, які можуть зіпсуватися чи пошкодити прилад.

  • Виноград. Часто цю ягоду можна зустріти у салатах чи десертах. Та якщо ви розігрієте у мікрохвильовці щось, що містить свіжий виноград, він може перетворитися на "розплавлену плазму" та вибухнути всередині приладу. 
  • Сирі яйця. Ідея приготувати яйця у мікрохвильовці здається вдалою тільки на перший погляд. У пічці вони миттєво вибухнуть, і щонайменше створять багато безладу, а то й пошкодять мікрохвильову піч. 
  • Оброблене м'ясо. Під впливом випромінювання з мікрохвильовки оброблене м'ясо утворює продукти окислення холестерину. А це може призвести до появи деяких неприємних захворювань. 
  • Перець чилі. Він має у своєму складі вибухонебезпечний елемент, а саме капсаїцин. Під прямими електромагнітними променями він почне диміти та може навіть загорітися. 