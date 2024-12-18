Іноді люди намагаються робити практичні подарунки – особливо, коли не знають точних побажань отримувача, повідомляє 24 Канал. А шкарпетки ж носять усі, тож на перший погляд може здатися, що це вдалий варіант.

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Чому не варто дарувати шкарпетки?

Перш за все варто зважати на об'єктивні причини: далеко не всі люди зрадіють такому подарунку. До того ж це елемент одягу, і досить легко прогадати з розміром чи з особистими уподобаннями людини. Так ви можете подарувати їй річ, яку вона все ще не буде використовувати з тих чи інших причин.

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Втім, існують також прикмети, які стверджують, що до дарування шкарпеток потрібно ставитися з обережністю. Зокрема, подаровані шкарпетки можуть спровокувати конфлікти в стосунках, призвести до сварок та негараздів.

Окрім того, якщо одна з подарованих шкарпеток загубиться, це може бути знаком про те, що хороші стосунки між людьми також добігають кінця. Віщує біду загублена шкарпетка і людині, якій ви подарували їх: начебто вона буде більш недбало ставитися до свого життя, і її будуть переслідувати негаразди.



Шкарпетки дарувати потрібно обережно / Фото Pexels

Та все ж прикмети не зовсім однозначні. Інші стверджують, що правильно підібрані шкарпетки можуть бути позитивним символом та приноситимуть удачу. А окремі кольори та візерунки можуть і взагалі захистити від негативної енергії.

Якщо ви вже твердо вирішили подарувати комусь шкарпетки, до кольору потрібно підійти відповідально: жовті вважається провісниками багатства, а червоні свідчать по любов.