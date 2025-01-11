Никогда не носите это в кошельке: 5 неожиданных предметов, прогоняющих деньги

Кошелек – это предмет, который есть практически у каждого человека, ведь это самый простой способ хранить деньги и держать их в порядке. Впрочем, вы могли допускать несколько ошибок относительно того, что вы кладете внутрь.

Существует несколько вещей, которые никогда нельзя класть в кошелек – ведь, как верят эзотерики, каждая вещь имеет свою энергетику, и некоторые предметы могут отпугивать от вас деньги и финансовый успех, сообщает 24 Канал.

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Магазинные чеки

Чеки – это прежде всего символ ваших расходов. И по этой причине хранить их в кошельке не советуют, ведь они блокируют положительную энергетику и могут отводить от вас деньги.

Старайтесь хранить их в другом месте, а лучше – избавляться вообще, чтобы они не притягивали к вам новые неожиданные расходы.



Не стоит носить чеки в кошельке / Фото Pexels

Визитки других людей

В практически каждом кошельке есть отдел для визиток. И несмотря на это, кошелек – это далеко не лучшее место для хранения таких вещей. Учитывайте то, что каждая вещь является носителем энергетики, и в этом случае – энергетики чужого человека. И поэтому визитки могут влиять на то, насколько наполнен ваш кошелек, если будут лежать там долго.

Рецепты на лекарства

Эзотерики убеждены, что энергетика кошелька может блокировать энергию, которая должна направляться на ваше выздоровление. Кроме того, деньги могут начать тратиться только на лекарства, если хранить в кошельке слишком много рецептов.

Сломанные украшения

Если посреди улицы порвется ожерелье или сломается застежка на серьге, может показаться удачной идеей сложить эту вещь в кошелек, чтобы не потерять ее. Впрочем, сломанные вещи, особенно драгоценности, имеют сильную энергетику, которая может помешать вам накапливать деньги.

Поэтому старайтесь не хранить никаких украшений в отделах для денег.

Билеты на транспорт

Очень легко положить билет с троллейбуса или трамвая в кошелек вместе с остальными, но делать так не стоит. Билеты – это также предмет, имеющий энергетику расходов. И так вы можете помешать притоку финансов.