Ніколи не носіть це в гаманці: 5 несподіваних предметів, що проганяють гроші

Гаманець – це предмет, що є практично у кожної людини, адже це найпростіший спосіб зберігати гроші та тримати їх у порядку. Втім, ви могли припускатися кількох помилок щодо того, що ви кладете всередину.

Існує кілька речей, які ніколи не можна класти в гаманець – адже, як вірять езотерики, кожна річ має свою енергетику, і деякі предмети можуть відлякувати від вас гроші та фінансовий успіх, повідомляє 24 Канал.

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Магазинні чеки

Чеки – це перш за все символ ваших витрат. І з цієї причини зберігати їх у гаманці не радять, адже вони блокують позитивну енергетику та можуть відводити від вас гроші.

Намагайтеся зберігати їх в іншому місці, а краще – позбуватися взагалі, аби вони не притягували до вас нові несподівані витрати.



Не варто носити чеки в гаманці / Фото Pexels

Візитівки інших людей

У практично кожному гаманці є відділ для візитівок. І попри це, гаманець – це далеко не найкраще місце для зберігання таких речей. Зважайте на те, що кожна річ є носієм енергетики, і в цьому випадку – енергетики чужої людини. І через це візитівки можуть впливати на те, наскільки наповнений ваш гаманець, якщо лежатимуть там довго.

Рецепти на ліки

Езотерики переконані, що енергетика гаманця може блокувати енергію, що має спрямовуватися на ваше одужання. Окрім того, гроші можуть почати витрачатися тільки на ліки, якщо зберігати у гаманці надто багато рецептів.

Зламані прикраси

Якщо посеред вулиці порветься намисто чи зламається застібка на сережці, може здатися вдалою ідеєю скласти цю річ до гаманця, аби не загубити її. Втім, зламані речі, особливо дорогоцінності, мають сильну енергетику, яка може завадити вам накопичувати гроші.

Тож намагайтеся не зберігати жодних прикрас у відділах для грошей.

Квитки на транспорт

Дуже легко покласти квиток з тролейбуса чи трамвая до гаманця разом з рештою, але робити так не варто. Квитки – це також предмет, що має енергетику витрат. І так ви можете перешкодити припливу фінансів.