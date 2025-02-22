Выбросьте сейчас же: эти 3 вещи в женской сумке притягивают одиночество и бедность

Женская сумочка, какой бы маленькой она ни казалась, обычно может вместить немало полезных и нужных вещей. Но некоторые из них могут вредить энергетике владелицы.

Эзотерики предупреждают, что каждая вещь, которую вы носите с собой, имеет свою энергетику – и далеко не всегда она положительная, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому лучше выложить их сразу, чтобы не притягивать к себе проблемы.

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Чеки и квитанции

Если вы привыкли держать в сумочке неоплаченные счета, можете таким образом нечаянно спровоцировать финансовые осложнения. И для того, чтобы избежать таких ситуаций, советуют оперативно изымать и упорядочивать свои счета.

И даже чеки из магазинов носить с собой не советуют – они вроде отпугивают энергию денег от вашей сумки, а значит – и кошелька. В сумочке, где немало упоминаний о покупках, деньги водиться не будут.



Чеки хранить в сумке нельзя / Фото Pexels

Безделушки от бывших

Хранить в сумке безделушки, связанные с бывшим романтическим партнером, не стоит – это может привести к тому, что чувство одиночества продолжится. Также такая сумочка и безделушки в ней могут привлечь к вам не лучших кавалеров.

Поэтому даже если безделушки очень ценные для вас, лучше держать их на специально отведенном месте дома, а не носить с собой.

Сломанные или поврежденные вещи

Ношение поврежденных и сломанных вещей медленно притягивает в вашу жизнь негатив. Поэтому старайтесь периодически просматривать содержимое своей сумки и выбрасывать из нее каждую вещь, которая уже не выполняет свою функцию. Так вы избежите негативных последствий приметы.