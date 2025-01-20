Гниение из-за неправильных условий хранения – это очень распространенная причина порчи древесины. Из-за влаги в ней появляются различные микроорганизмы и грибки, но это можно предотвратить благодаря нескольким дешевым и действенным средствам, сообщает 24 Канал.

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Смесь солярки и машинного масла

Такое сочетание является эффективным и очень популярным средством для защиты дерева. Раствор может глубоко проникнуть в структуру материала и защитит его от влаги и микроорганизмов. Для того, чтобы приготовить его, нужно смешать 8 частей солярки и 1 часть машинного масла.

Этот метод очень часто применяют для внешних конструкций – например для заборов или опор. Однако сильный запах – это причина, почему он не подходит для внутренних работ.



Доски нужно обрабатывать от гниения / Фото Pexels

Медный купорос

Медный купорос – это одно из наиболее распространенных средств для защиты древесины, ведь его антисептические свойства легко предотвращают появление грибков и бактерий. Для обработки нужно приготовить раствор из 100 граммов медного купороса и 10 литров воды. Деревянные изделия нужно погрузить в раствор или обработать их кистью.

Подходит метод для использования на открытом пространстве.

Лаки и краски

Нанесение влагостойкого лака или краски может создать защитный слой, что помешает проникновению воды и кислорода – а это сделает невозможным гниение. Особенно удобен этот метод для любых наружных работ и грядок.

Парафиновые и битумные смеси

Покрытие ими идеальное для досок, постоянно контактирующих с землей – например, на грядках или в погребе. Эти составы могут предотвратить контакт древесины с влагой, а это существенно продлит срок ее службы.