Эти 5 вещей нельзя одалживать соседям и друзьям: накликаете на себя неприятности и финансовые проблемы

Помогать соседям и знакомым в беде – это важное и доброе дело. Впрочем, эзотерики утверждают, что есть несколько вещей, которые не стоит отдавать даже самым близким людям.

Соседи – это те люди, которые могут стать хорошими друзьями, что помогут и поддержат в трудную минуту. Например, одолжат определенные вещи, сообщает 24 Канал. Но вы должны запомнить, что давать можно далеко не все.

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Деньги

Эзотерики предупреждают, что занимать последние наличные в доме – это очень плохая примета, даже если на карте у вас достаточно денег. Впрочем, есть у этого правила и исключение: если человек, который просит одолжить деньги, состоятельный и может быстро вернуть долг, давайте деньги без лишних сомнений.

Так во время возврата финансов этот человек поделится с вами своей удачей и успехом. Еще один важный запрет – нельзя давать деньги ночью и вечером, а также перед большими праздниками.

Соль и хлеб

Никогда нельзя отдавать последний кусок хлеба в доме – считается, что это приведет к нищете. Кроме того, нельзя отдавать его с порога и после захода солнца: такое действие якобы может вызвать ссоры и конфликты в доме.

А вот соль нельзя никогда давать ни при каких условиях – можно забрать себе проблемы другого человека. Если просят дать в долг, лучше отдайте продукт просто так и не просите о возврате.



Последний хлеб нельзя отдавать / Фото Pexels

Веник

Веник в каждой семье должен быть свой, а делиться им не стоит, ведь вещь имеет достаточно мощную энергетику, связанную не только с очисткой дома от грязи, но и с уборкой негатива. А если веник отдать, даже ненадолго, можно оставить дом без защиты, и ваш дом станет уязвимым.

Считается, что такое действие непременно навлечет беду на дом.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Украшения

Ювелирные изделия накапливают энергию своего владельца, которая может перейти на человека, которому вы их отдаете. Таким образом вы как будто можете избавиться от своей удачи и успеха, даже если вещью будут пользоваться совсем недолго.

Детская одежда

Очень часто детскую одежду передают другим людям – ведь когда ребенок вырастает, она ему больше не нужна. Впрочем, эзотерики считают, что делать так нельзя – вроде бы так можно передать здоровье и счастье ребенка другим людям. Лучше старую детскую одежду хранить, или же сжигать.