Наши предки верили, что подложить вещь под дверь могли завистники или недоброжелатели, и такие вещи имели свою негативную энергетику. И три предмета использовали особенно часто, пишет "Радио Трек".

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Игла

Эзотерики убеждены, что подклад из иглы может быть одним из самых опасных. И, как правило, его делали люди, которые не знали ни о каких "магических" практиках, а просто хотели напакостить соседям.

Поэтому если у входной двери или на косяке вы увидели воткнутую булавку или иглу, доставать голыми руками ее не стоит. Сначала наденьте перчатки или замотайте иглу газетой. В дом заносить такую вещь также не стоит – вместо этого лучше выбросить находку на перекрестке или в воду, перед этим сломав ее.

Куриное яйцо

Раньше с помощью куриного яйца недоброжелатели насылали на жителей дома болезни на неудачи. И если такое яйцо занести в дом, или же случайно наступить на него, тогда на человека вроде бы могут посыпаться несчастья одно за другим.

Для того, чтобы избавиться от негативного влияния от яйца, его нужно вынести за пределы двора на лопате или совке. И также не касайтесь его руками – даже в перчатках. И когда выбрасываете яйцо, помните, что кто-то может его найти – например, животное. Поэтому лучше его сжечь или выбросить в проточную воду.



Куриное яйцо брать руками не стоит / Фото Pexels

Земля и соль

Эту находку считали самой страшной и сильной, и подклад из соли и земли часто делали под ковриком у дверей, в почтовом ящике, у порога. С находкой нужно поступать так же как и с остальными – отправить ее в огонь.

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Конечно, земля не горит, но огонь может лишить ее негативной энергии. Но после такой находки три дня нужно быть максимально осторожными с другими людьми: не принимать гостей и не брать чужих вещей, а также никому не давать своих.