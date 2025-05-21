Эти 5 вещей никогда нельзя показывать гостям: отдадите удачу и счастье

Многие хозяева начинают тщательно убирать квартиры перед приходом гостей. И обычно ценные вещи стараются не спрятать, а выставить напоказ – совершенно зря.

Эзотерики верят, что не все вещи можно показывать гостям – мол, многие из них являются оберегами дома, что не будут работать так эффективно, если о них будут знать, сообщает 24 Канал. А вот другие вещи могут вызвать зависть, поэтому и их лучше отложить на дальние полки.

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Ювелирные украшения

Украшения из драгоценных металлов, как убеждены эзотерики, могут впитывать в себя всю энергию вокруг – и положительную, и отрицательную. И если неосторожно похвастаться шкатулкой с драгоценностями перед недоброжелательными, завистливыми гостями, можно потом навлечь на себя головную боль или перепады настроения, когда потом будете одевать украшения.

Комнатные растения

Верят, что комнатные растения – это не только украшения интерьера, но и настоящие обереги, которые могут чистить энергетику дома. Впрочем, если они столкнутся с негативом, это может плохо повлиять на рост и развитие растений. Поэтому лучше не хвастаться цветением любимых фиалок или гераней.

Ключи

Ключи – это еще один важный и мощный оберег дома, и поэтому их лучше держать в надежном, недоступном для чужих людей месте. И точно не стоит оставлять их перед зеркалом в коридоре. А вот почему ключи нельзя оставлять в дверях, мы уже рассказывали ранее.



Ключи нельзя показывать гостям / Фото Pexels

Грязная одежда

В общем грязные вещи стоит убирать по причине, чтобы гости могли комфортно чувствовать себя в чистом доме. Впрочем, верят также, что грязная одежда может излучать негативную энергетику, что будет влиять на настроение гостей.

Поэтому перед тем, как чужие люди появятся в вашем доме, стоит убрать и старую, и грязную одежду как можно дальше.

Старые фотографии

Фотографии могут очень долго сохранять энергетику человека – в течение лет и десятилетий. И посторонний человек может передать свою энергетику на фотографию, и вы никогда не будете знать, или это влияние хорошее, или негативное.