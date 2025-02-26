Обойдите беду: 5 вещей из секонда, которые нельзя приносить в дом

Уже много лет секонд привлекает к себе вещами по доступным ценам, поэтому большинство людей охотно покупают там одежду, обувь, украшения и еще всякие безделушки, которые также продаются на вес и могут быть применены для декорирования дома.

Новая и чистая одежда придает человеку уверенности в себе и улучшает энергетику, но чужая одежда способна разрушить биополе и привести к множеству проблем и неприятностей, пишет 24 Канал. Эксперты составили список из нескольких вещей, которые лучше не приносить домой, поскольку они могут привлечь несчастья.

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Одежда

Каким бы ни был популярен секонд-хенд, следует понимать, что все эти вещи содержат разную энергетику. Если вы купили одежду человека, который имел проблемы и болезни, то вы автоматически перенесете эту энергетику в свою жизнь. Говорят, что все хлопоты и проблемы, которые имел человек, носивший эту одежду – может впоследствии перейти на вас, поэтому откажитесь от покупок вещей из секонда.

Зеркало

Люди издавна наделяли зеркала мистическими свойствами, поэтому говорят, что пользоваться чужим зеркалом – запрещено. Оно впитывает в себя энергетику человека, который в него смотрит, поэтому в дом нельзя приносить чужую вещь ни в коем случае.

Часы

Иногда в ящике с мелочью можно найти всевозможные украшения. К примеру, с секонда лучше не брать часы, поскольку по приметам, если его одеть на руку, то можно начать жить не своей жизнью.



Нельзя на секонде покупать часы / Фото Pexels

Кукла

Нельзя приносить домой старые и чужие куклы, поскольку они могут навлечь несчастье. Над куклами часто делают всевозможные заговоры, поэтому от такой игрушки лучше отказаться.

Украшения

На секонде порой есть достаточно красивые украшения, которые сложно найти где-то в наших магазинах, поэтому их так и хочется приобрести. Впрочем, эзотерики говорят, что на всевозможных серьгах, браслетах или кулонах тоже делают заговоры, а снять негатив с них очень непросто.

Также следует помнить, что с секонда нельзя покупать нижнее белье, головные уборы, спортивные вещи и обувь.