Оминіть біду: 5 речей з секонду, які не можна приносити в дім

Вже багато років секонд приваблює до себе речима за доступними цінами, тому більшість людей залюбки купують там одяг, взуття, прикраси та ще усілякі дрібнички, які також продаються на вагу й можуть бути застосовані для декорування дому.

Новий та чистий одяг надає людині впевненості в собі та покращує енергетику, але чужий одяг здатен зруйнувати біополе та призвести до безлічі проблем та неприємностей, пише 24 Канал. Експерти склали список з кількох речей, які краще не приносити додому, оскільки вони можуть залучити нещастя.

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Одяг

Яким би не був популярний секонд-хенд, слід розуміти, що усі ці речі містять різну енергетику. Якщо ви купили вбрання людини, яка мала проблеми та хвороби, то ви автоматично перенесете цю енергетику у своє життя. Кажуть, що всі клопоти й проблеми, які мала людина, що носила цей одяг – може згодом перейти на вас, тому відмовтеся від покупок речей з секонду.

Дзеркало

Люди здавна наділяли дзеркала містичними властивостями, тому кажуть, що користуватися чужим дзеркалом – заборонено. Воно вбирає в себе енергетику людини, яка в нього дивиться, тому в дім не можна приносити чужу річ в жодному випадку.

Годинник

Часом у ящику з дріб’язком можна знайти усілякі прикраси. До прикладу, з секонду краще не брати годинник, оскільки за прикметами, якщо його одягнути на руку, то можна почати жити не своїм життям.



Не можна на секонді купувати годинник / Фото Pexels

Лялька

Не можна приносити додому старі й чужі ляльки, оскільки вони можуть накликати нещастя. Над ляльками часто роблять усілякі замовляння, тому від такої іграшки краще відмовитися.

Прикраси

На секонді часом є досить красиві прикраси, які складно знайти десь у наших магазинах, тому їх так і кортить придбати. Втім, езотерики кажуть, що на усіляких сережках, браслетах чи кулонах теж роблять замовляння, а зняти негатив з них дуже непросто.

Також слід пам’ятати, що з секонду не можна купляти спідню білизну, головні убори, спортивні речі та взуття.