Якщо його правильно розмістити перед вхідними дверима, то це не лише вбереже від негараздів, але й приверне успіх у життя, пише 24 Канал.

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Навіщо класти лавровий лист під килимок

За народними повір’ями, лавровий листок потрібно покласти під килимок біля входу в дім. Люди вірять, що таким чином можна захиститися від проблем, бід та негативної енергетики. Окрім того, листок є певним талісманом, оскільки може привабити успіх у дім та щастя.

Зверніть увагу й на те, що класти лавровий листок потрібно в спеціально визначені дні. Найкраще їх ставити на Зростаючий Місяць. Потрібно взяти 4 красивих листочки й покласти біля дверей хрестоподібно черешками один до одного, а тоді накрити килимком. Змінювати листочки потрібно раз на місяць. Після першого ритуалу їх треба міняти тоді, коли Місяць буде у фазі Молодика.



Лавровий листок привертає успіх / Фото Unsplash

В іншому випадку листочки можна просто підвісити біля дверей за червону нитку, але зробіть це так, що не було дуже помітним для оточуючих. Для цього методу вам знадобиться 5 листочків.

Для чого ще використовують лавровий листок

Якщо у коридорі стоїть старий килим, то через запилення й забруднення він може не зовсім добре пахнути. Після його ретельного очищення радимо покласти під килим 5 – 6 листочків і вже наступного дня в коридорі відчуватиметься приємний аромат, оскільки лавровий лист чудово маскує всі погані запахи.

Також специфічний запах лаврового листка здатен відлякати з оселі шкідливих комах, тому його можна подрібнити в будь-який спосіб та посипати ним поріг дому чи доріжку біля килима.