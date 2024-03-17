Традиция украшать могилу близкого человека цветами на самом деле очень давняя, и как правило, люди выбирают ковровые цветы, но есть и другие растения, что будут подходящим вариантом. Но есть и такие цветы, которым не место на кладбище.

Интересно Как удалить стойкие пятна с ковра: 5 простых методов, которые повторит каждый

Какие цветы нельзя сажать на кладбище

На самом деле строгих запретов и правил по уходу за могилой не существует, но есть такие растения, которые не принято высаживать на кладбище. Как правило, там не сажают цветы, которые имеют большие бутоны – например, розы, пионы и хризантемы. Такие растения лучше оставить для сада.

Идеальный вариант, конечно же – подбирать цветы по сезону. Поэтому, нельзя сажать на кладбище такие цветы.

Розы

Эти растения очень пышные и красивые, и несмотря на то, что многие их любят, на кладбище им точно не место. Прежде всего из-за того, что очень быстро вы рискуете остаться без куста вообще, ведь именно на такие цветы, к сожалению, прежде всего обращают внимание вандалы.



Розы не советуют сажать на кладбище / Фото Pexels

Вербена

Это оригинальный и даже в определенной степени мистический цветок, с которым связано достаточно много легенд. Возможно, именно по этой причине ее обычно не советуют сажать на кладбище.

Астильба

Другое название этого растения – цветущая трава, и на кладбище ее обычно не высаживают. Она довольно пестрая, и эти радостные, яркие оттенки имеют не совсем уместный вид на кладбище.

Дельфиниум

Эти цветы выглядят очень красиво, но не очень хорошо подходят для кладбища, ведь требуют достаточно большого ухода. Кроме того, дельфиниум требователен к почве, и на кладбище вы не обязательно найдете именно тот тип, что вам нужен.

Учитывайте и то, что рядом с могилами не рекомендуют сажать также саженцы деревьев. Их корневая система может очень быстро разрастись, и тогда надгробие в конце концов может повредиться.