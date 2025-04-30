Ни за что не сажайте эти растения после картофеля: об урожае можете забыть

Опытные огородники уже знают, насколько важным является правило севооборота. Ведь культуры истощают почву, и на следующий год нужно внимательно выбирать, чем их заменить.

Далеко не все знают, что нельзя сажать после картофеля – а потом удивляются, почему летом получают нашествие вредителей, немало болезней на растениях и в конце концов малый урожай, сообщает 24 Канал. Поэтому нужно раз и навсегда запомнить, какие культуры нельзя высаживать на грядки, где в прошлом году рос картофель.

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Что нельзя сажать после картофеля?

Первая культура, которую нужно запомнить – это перец. Он относится к семейству пасленовых, а значит, уязвим к тем же болезням, что и картофель. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваши перцы страдали от макроспориоза, фитофтороза и т.д. – лучше найти для них другую грядку.

Кроме того, есть и другие популярные культуры из семейства пасленовых – баклажаны, помидоры и физалис. Конечно, их также сажать после картофеля нельзя. С помидорами проблема заключается еще и в том, что они достаточно требовательны к почве. И даже если повезет, и они не подхватят болезней после картофеля, то с истощенного клубнем почвы хорошего урожая все равно ожидать не стоит.

Клубнику и землянику после картофеля также сажать не советуют – ягоды могут подхватить проволочника и фитофтороз. По тем же причинам нельзя высаживать после клубней и чеснок и лук. В таком случае растения имеют повышенный риск заражения фузариозом или нематодой.



После картофеля нельзя сажать много растений / Фото Pexels

Как подготовить почву после картофеля?

Для того, чтобы после картофеля земля оставалась плодородной, а на ней можно было высадить другие овощи, нужно придерживаться нескольких простых шагов. Прежде всего, уберите с огорода всю ботву. После этого можно засеять землю различными сидератами – например, люпином, овсом или горчицей.

Кроме того, не стоит забывать и о внесении удобрений – особенно полезными будут минеральные удобрения с высоким содержанием калия, фосфора и азота.

Кстати, важно не забывать о внесении удобрений и во время посадки картофеля. Ранее мы рассказывали, каким аптечным препаратом ее подкормить, чтобы получить рекордный урожай.

Что посадить после картофеля?

Впрочем, и список растений, которые можно высадить после картофеля, достаточно большой. В частности это огурцы, шпинат, морковь, редис, шалфей, базилик и различные зеленые культуры. Многие люди беспокоятся о том, можно ли после картофеля сажать свеклу.

Ответ – да, можно. Эти растения не конкурируют друг с другом за питательные вещества в почве, однако советуют придерживаться ротации культур, чтобы предотвращать заболевания растений и улучшению состава почвы.