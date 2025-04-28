Дачники знают один секрет, который заключается в том, чтобы защитить картофель еще до того, как он попадет в почву, пишет 24 Канал со ссылкой на Сенсацию.

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Как вырастить большой урожай картофеля

Распространенной проблемой в почве является парша, которая поражает поверхность клубней, образуя мелкие наросты, трещины и язвы. Парша кажется не слишком опасной, но возбудители способны сохраняться в почве годами, ухудшая качество будущего урожая.

Для того, чтобы минимизировать риск инфицирования картофеля, овощи надо внимательно пересмотреть перед высадкой. Сажать надо только тот картофель, который выглядит здоровым и неповрежденным. И для того, чтобы быть уверенными в том, что урожай будет хорошим, стоит воспользоваться простым раствором, который можно приготовить дома из аптечных средств.



Перед посадкой картофель нужно обработать определенным раствором / Фото Pexels

Для приготовления понадобится один литр воды и 10 измельченных таблеток фурацилина и 2 чайные ложки димексида. Все надо тщательно перемешать и замочить в этом растворе клубни перед посадкой. Это поможет уничтожить бактерии на поверхности и снизить риск развития болезней.

Для подкормки картофеля во время посадки рекомендуют использовать как органические, так и минеральные удобрения. Больше о них читайте в нашем материале.

После посадки через несколько недель рекомендовано сделать еще одну обработку. Огородники советуют воспользоваться препаратом с сенной палочкой – биологическим средством, который подавляет развитие черной парши в прикорневой зоне.