Дачники знають один секрет, який полягає в тому, щоб захистити картоплю ще до того, як вона потрапить в ґрунт, пише 24 Канал з посиланням на Сенсацію.

Читайте також Результати вразять: як виростити картоплю в пластикових ящиках

Як виростити великий урожай картоплі

Поширеною проблемою в ґрунті є парша, яка вражає поверхню бульб, утворюючи дрібні нарости, тріщини та виразки. Парша здається не надто небезпечною, але збудники здатні зберігатися в ґрунті роками, погіршуючи якість майбутнього врожаю.

Для того, щоб мінімізувати ризик інфікування картоплі, овочі треба уважно переглянути перед висадкою. Садити треба лише ту картоплю, яка виглядає здоровою й неушкодженою. Та для того, щоб бути певними в тому, що урожай буде хорошим, варто скористатися простим розчином, який можна приготувати вдома з аптечних засобів.



Перед посадкою картоплю потрібно обробити певним розчином / Фото Pexels

Для приготування знадобиться один літр води й 10 подрібнених таблеток фурациліну й 2 чайні ложки димексиду. Все треба ретельно перемішати й замочити в цьому розчині бульби перед посадкою. Це допоможе знищити бактерії на поверхні й знизити ризик розвитку хвороб.

Для підживлення картоплі під час посадки рекомендують використовувати як органічні, так і мінеральні добрива. Більше про них читайте в нашому матеріалі.

Після посадки через кілька тижнів рекомендовано зробити ще одну обробку. Городники радять скористатися препаратом з сінною паличкою – біологічним засобом, який пригнічує розвиток чорної парші в прикореневій зоні.