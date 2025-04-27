Цей метод підійде для тих, хто хоче поекспериментувати над врожаєм картоплі, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Деякі дачники вже переконалися в тому, що навіть в контейнерах можна отримати хороший урожай картоплі. Головне дотримуватися правил підготовки та посадки.

Читайте також Коли садити картоплю в травні: ці дні ідеальні для багатого врожаю

Як посадити картоплю в пластикових ящиках

Насамперед треба взяти достатньо глибокі ящики, далі їх треба вистелити мішковиною, щоб створився гарний дренаж. Це захистить ґрунт від швидкого висихання. Після цього ящики треба заповнити пухким живильним ґрунтом з додаванням органічних добрив (курячий послід чи перепрілий гній). Додатково можна навіть додати деревну золу, яка забезпечить картоплю необхідними мікроелементами.



Картоплю можна виростити в ящиках / Фото Pexels

Коли всі складники будуть добре перемішані, рясно полийте ґрунт водою для кращого зволоження. Наступний етап – підготовка картоплі.

На бульбах перед посадкою потрібно зробити невеликі насічки, щоб стимулювати ріст пагонів. Така процедура допоможе картоплі швидше прорости. Вже через кілька тижнів овочі почнуть проростати. Вже після цього кожну бульбу можна перенести в окремий ящик, засипати землею та зверху покрити шаром соломи.

Для підживлення картоплі під час посадки рекомендують використовувати як органічні, так і мінеральні добрива. Більше про них читайте в нашому матеріалі.

Після цього не треба картоплю нічим підживлювати, оскільки всі поживні речовини вже є в ґрунті. Потрібно лише поливати овочі й спостерігати за їхнім розвитком. Через два місяці після пересадки пагони будуть досить великими, а вже через місяць можна буде збирати урожай, коли пожовтіє листя картоплі.