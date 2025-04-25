Картофель – это растение, имеющее достаточно слаборазвитую корневую систему, однако легко формирует зелень. Поэтому картофель нужно обеспечить большим количеством питательных веществ, сообщает 24 Канал. Только так он даст вам богатый урожай.

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Чем подкормить картофель во время посадки?

Огородники убеждены, что будут работать в этом случае и минеральные, и органические удобрения. Органические подкормки могут улучшить качество почвы и корни картофеля лучше впитывать вещества, что обычно плохо усваивает. А вот минеральные удобрения помогут повысить урожайность.

Органические удобрения советуют заливать в лунку, а минеральные – засыпать. Последние нужно применять с четким соблюдением инструкции. Главное – не переборщить с количеством, ведь это может стать для картофеля даже более губительным, чем недостаточное количество удобрений.

Опытные дачники советуют не смешивать разные типы удобрений, ведь тогда можно получить неожиданную реакцию.



Картофель нужно подпитывать во время посадки / Фото Pexels

Навоз

Компост и перепревший навоз – это удобрения, богатые азотом, калий и кальций. Такие удобрения можно приготовить самостоятельно из растительных остатков, или купить готовую подкормку в магазине. Для того, чтобы увеличить полезные свойства навоза, стоит добавить в него немного торфа.

Куриный помет также может быть полезным для картофеля. А вот после того, как на картофеле появится молодая ботва, можно обработать клубень раствором коровяка.

Дрожжевая подкормка

Еще один вариант, что подходит для подкормки картофеля идеально – это обычные пищевые дрожжи. Вносить раствор нужно дважды – до цветения и на позднем этапе роста, примерно за месяц до выкопки.

Зола

Можно вносить золу во время посадки картофеля, чтобы обеспечить не только лучший рост картофеля, но и защитить его от вредителей. Это универсальное удобрение для практически всех овощей можно сделать также и в виде раствора – для этого можно смешать стакан золы и 10 литров теплой воды. Раствор нужно настаивать в течение дня, а потом поливать картофель – по литру на куст.

Впрочем, далеко не все растения любят такую подкормку. Ранее мы уже рассказывали, какие растения нельзя подпитывать золой, чтобы не навредить им.

Минеральные удобрения

Из минеральных удобрений лучше всего будет использовать аммофоску, азофоску и нитроаммофоску. Чтобы картофель получил нужное количество фосфора, в каждую лунку добавляют не более, чем 10 граммов удобрения. Также отдельно вносят калий и азот.