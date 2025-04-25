Перец требует очень много питательных веществ после посадки, во время цветения и даже в период плодоношения, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Чтобы овощи не замедлялись в росте и не снижалась их урожайность, стоит знать обо всех этапах удобрения.

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Рассаду перца нужно пересаживать через 50 дней после того, как взойдут всходы, но до этого момента надо сделать подкормку. В фазе двух листочков проводится пикировка, а дальше подкормка. Понадобится 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 15 граммов сернокислого калия на 10 литров воды. Через 10 дней эту подкормку надо повторить.

После пересадки перец нужно подкормить через 2 недели. Для раствора нужно 10 литров воды и по 2 чайные ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение нужен 1 литр раствора.



Названы лучшие варианты подкормки перца / Фото Pexels

Во время роста перец надо подкормить от 2 до 4 раз. Когда образуются завязи подкормка делается следующим образом. В 10 литрах воды разводится 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия.

В период плодоношения перец надо подкормить удобрением в сочетании 10 граммов аммиачной селитры с 200 граммами золы. Все это надо растворить в 10 литрах воды.

Также хорошей считается минеральная смесь. В 10 литрах воды надо развести 2 чайные ложки сульфата калия и суперфосфата. На один куст понадобится литр удобрения.

Своевременная подкормка перца обязательно даст результат, поэтому вы получите хороший урожай.