Если вы стоите в продуктовом магазине и не можете выбрать арбуз, один простой лайфхак может пригодиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Сплошная катастрофа на огороде: как быстро избавиться от личинок майского жука

Как выбрать идеальный арбуз?

Фермер Бен Хортон рассказал, что после сбора урожая арбузы не созревают. Они могут стать немного краснее внутри, но уже не приобретут сладости.

Поэтому тяжелые плоды нужно оставлять на ветвях, пока они полностью не созреют и не достигнут своего максимума сахаристости. Иначе же даже бережное хранение дома не сделает его слаще. Поэтому когда выбираете арбуз, нужно обратить внимание на несколько подсказок.

Форма

Одно из важнейших качеств хорошего и спелого арбуза – это и, которую видно еще издалека. В зависимости от сорта арбузы могут быть круглыми или продолговатыми, но всегда нужно выбирать тот, что будет иметь симметричную и ровную форму. Неравномерные бугры и вмятины будут свидетельствовать о таком же неравномерном созревании, или о внутренней сухости.

Арбуз должен казаться тяжелым для своего размера и иметь желтое брюшко.

Полевое пятно

Вот это желтое брюшко, что должно быть на арбузе, и называется полевым пятном, и оно образуется из-за того, что одна часть арбуза лежит на земле и не получает солнца во время созревания. Пятно должно быть кремово-желтым, насыщенным. Если же оно бледное или белое – арбуз еще зеленый и не будет сладким.



На арбузе должно быть желтое пятно / Фото Pexels

Цвет

Арбуз должен быть матовым, а не блестящим на поверхности, а полосы должны быть темно-зелеными. Блестящий арбуз свидетельствует о том, что его собрали слишком рано. Присмотритесь также к коричневым узорам, напоминающим паутину – это знак, что в арбузе очень высокое содержание сахара. Они могут быть не самыми красивыми, но точно будут самыми сладкими.

К слову, ранее мы уже объясняли, как проверить яйца на свежесть еще в магазине – больше никогда не ошибетесь.

Сравните вес

Если вы не можете определиться между несколькими арбузами, возьмите их в руки. Спелый арбуз должен быть полон сока, и из-за этого тяжелый. Возьмите самый тяжелый арбуз, и он точно будет самым сладким.