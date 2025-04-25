Перець потребує дуже багато поживних речовин після посадки, під час цвітіння та навіть в період плодоношення, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Щоб овочі не сповільнювалися в рості й не знижувалася їхня врожайність, варто знати про всі етапи удобрення.

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Розсаду перцю потрібно пересаджувати через 50 днів після того, як зійдуть сходи, але до цього моменту треба зробити підживлення. У фазі двох листочків проводиться пікірування, а далі підгодівля. Знадобиться 10 грамів аміачної селітри, 25 грамів суперфосфату і 15 грамів сірчанокислого калію на 10 літрів води. Через 10 днів це підживлення треба повторити.

Після пересадки перець потрібно підживити через 2 тижні. Для розчину потрібно 10 літрів води та по 2 чайні ложки сечовини та суперфосфату. На одну рослину потрібен 1 літр розчину.



Названо найкращі варіанти підживлення перцю / Фото Pexels

Під час росту перець треба підживити від 2 до 4 разів. Коли утворяться зав’язі підгодівля робиться наступним чином. У 10 літрах води розводиться 10 грамів аміачної селітри, 25 грамів суперфосфату і 25 грамів сірчанокислого калію.

У період плодоношення перець треба підживити добривом в поєднанні 10 грамів аміачної селітри з 200 грамами золи. Все це треба розчинити в 10 літрах води.

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Також хорошою вважається мінеральна суміш. У 10 літрах води треба розвести 2 чайні ложки сульфату калію і суперфосфату. На один кущ знадобиться літр добрива.

Вчасне підживлення перцю обов’язково дасть результат, тож ви отримаєте гарний урожай.