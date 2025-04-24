Ці речовини не лише допомагають часнику добре розвиватися, але й захищають його від пожовтіння, пише 24 Канал.

Читайте також Коли садити огірки на город за місячним календарем: ідеальні дати

Як підживити часник

Перед удобренням озимого часнику, його потрібно полити й зачекати годину часу. Тим часом у ємність налийте 300 мілілітрів води з додаванням столової ложки аміачної селітри та столової ложки сульфату магнію.

Добрива треба добре розмішати до повного розчинення гранул, а тоді перелийте все в 10-літрове відро з водою, перемішайте й приступайте до поливу.

Часник городники радять поливати рясно, оскільки він росте на певній глибині, тому розчину з добривом треба досягти до кореня. Доброю вважається підгодівля органічним добривом – курячим послідом, до прикладу.



Названо найкраще підживлення для часнику / Фото Pexels

У період формування до визрівання головок часнику, підживлення роблять калієм та фосфором. Для вторинного підживлення знадобиться комплексне добриво – нітроамофоска чи калійна сіль.

Для підживлення можна використовувати деревний попіл. Потрібно 1,5 склянки просіяного попелу розчинити в 10 літрах води й дати настоятися 3 години.

До слова! Ми розповіли, чим треба підживити огірки, щоб вони виросли як на дріжджах. Потрібно скористатися 5 народними підживленнями.

Добре часник росте від дріжджового підживлення. Для приготування добрива потрібно 100 грамів дріжджів розчинити в 10 літрах теплої води й додати 2 столові ложки цукру. Розчин варто залишити настоятися на кілька годин, а тоді підливати ним часник.

Окрім того, корисно провести процедуру від цибулевої мухи. Дачники кажуть, що ефективним є тютюновий пил. Засобом потрібно обробити часник по листю.