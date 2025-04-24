Вже тривалий час дачники переконані в тому, що народні рецепти з підживлення справді працюють та мають чудовий ефект, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. У матеріалі ми розповіли кілька перевірних методів, які неймовірно впливають на урожай огірків.

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Підживлення дріжджами

Дріжджі потрібно розчинити в 10 літрах води й дати настоятися 3 доби в теплому місці. Раз в день підгодівлю потрібно помішувати. Добриво варто вносити після поливу огірків. На один кущ має бути 0,5 літра підгодівлі. Проводити таку підгодівлю варто не частіше, ніж 2 – 3 рази на сезон. Щоб дріжджі спрацювали, підгодівлю треба робити тоді, коли ділянка прогріється.

Підгодівля золою

У деревній золі містяться всі корисні елементи, які необхідні для росту та формування плодів. Підгодовувати огірки можна сухою золою чи настоєм попелу. Золою посипають огірки перед поливом, а для настою треба змішати попіл з водою й дати настоятися 2 тижні. На 1 літр води має бути 3 столові ложки золи. На кущ має йти 0,5 літрів настою, а проводити таку підгодівлю можна 5 разів на сезон.



Огірки варто підживити добривами / Фото Pexels

Підгодівля хлібом

Замочіть у відрі з водою буханець хліба та залишіть на ніч. Вранці його розімніть й додайте 10 міліграмів йоду ємність. Отриману масу потрібно розвести з водою. На 1 літр добрива треба 10 літрів води. Цим засобом можна підживлювати огірки раз на 5 днів.

Підгодівля курячим послідом

Курячий послід містить залізо, мідь, сірку, марганець, цинк і кобальт. Для приготування настою, органіку треба залити з водою в пропорції 1:20 й залишити на кілька годин для помішування. Отриманий розчин треба процідити й тоді вносити 0,5 літра настою під рослину. Добриво можна застосовувати на початку вегетації, під час цвітіння та активного плодоношення.

Підживити навесні потрібно не тільки огірки – раніше ми розповідали, які добрива внести під розсаду перцю, аби збирати урожай відрами.

Підживлення лушпинням

Цибулеве лушпиння підходить для кореневого та позакореневого підживлення. У 5 літрах води потрібно розвести 20 грамів лушпиння. Суміші треба дати настоятися 4 дні, а тоді процідити. Підгодівля корисна не лише для огірків, але й для багатьох інших культур.

Грамотні підживлення обов’язково вплинуть на ріст овочів та забезпечать городників чудовим урожаєм.