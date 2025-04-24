Уже длительное время дачники убеждены в том, что народные рецепты по подкормке действительно работают и имеют замечательный эффект, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. В материале мы рассказали несколько проверенных методов, которые невероятно влияют на урожай огурцов.

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Подкормка дрожжами

Дрожжи нужно растворить в 10 литрах воды и дать настояться 3 суток в теплом месте. Раз в день подкормку нужно помешивать. Удобрение стоит вносить после полива огурцов. На один куст должно быть 0,5 литра подкормки. Проводить такую подкормку стоит не чаще, чем 2 – 3 раза в сезон. Чтобы дрожжи сработали, подкормку надо делать тогда, когда участок прогреется.

Подкормка золой

В древесной золе содержатся все полезные элементы, которые необходимы для роста и формирования плодов. Подкармливать огурцы можно сухой золой или настоем золы. Золой посыпают огурцы перед поливом, а для настоя надо смешать золу с водой и дать настояться 2 недели. На 1 литр воды должно быть 3 столовые ложки золы. На куст должно идти 0,5 литров настоя, а проводить такую подкормку можно 5 раз в сезон.



Огурцы стоит подкормить удобрениями / Фото Pexels

Подкормка хлебом

Замочите в ведре с водой буханку хлеба и оставьте на ночь. Утром его разомните и добавьте 10 миллиграммов йода в емкость. Полученную массу нужно развести с водой. На 1 литр удобрения надо 10 литров воды. Этим средством можно подкармливать огурцы раз в 5 дней.

Подкормка куриным пометом

Куриный помет содержит железо, медь, серу, марганец, цинк и кобальт. Для приготовления настоя, органику надо залить с водой в пропорции 1:20 и оставить на несколько часов для помешивания. Полученный раствор надо процедить и тогда вносить 0,5 литра настоя под растение. Удобрение можно применять в начале вегетации, во время цветения и активного плодоношения.

Подкормить весной нужно не только огурцы – ранее мы рассказывали, какие удобрения внести под рассаду перца, чтобы собирать урожай ведрами.

Подкормка луковой шелухой

Луковая шелуха подходит для корневой и внекорневой подкормки. В 5 литрах воды нужно развести 20 граммов шелухи. Смеси надо дать настояться 4 дня, а потом процедить. Подкормка полезна не только для огурцов, но и для многих других культур.

Грамотные подкормки обязательно повлияют на рост овощей и обеспечат огородников замечательным урожаем.