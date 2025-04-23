Если вы заметили, что ваш чеснок начинает желтеть, игнорировать проблему не стоит. Случается такая проблема чаще всего в апреле – мае, сообщает 24 Канал. К счастью, существует элементарный способ, что поможет справиться с проблемой.

Интересно Фиалка будет цвести круглый год: нужно одно копеечное удобрение

Почему листья чеснока желтеют?

Существует несколько причин, из-за которых может начаться пожелтение листьев чеснока. Вот несколько основных:

озимый чеснок попадает под поздние заморозки, которые могут быть даже в начале мая;

на корнях появляется грибковое заболевание – проверить это можно, выдернув один кустик и осмотрев нижнюю часть;

растению не хватает питательных веществ;

недостаточный полив – чаще всего случается в июне, когда стоит жаркая погода;

почва слишком плотная, и к корням не доходит кислород;

на культуру напали вредители – например, луковая муха.



Чеснок может пожелтеть весной / Фото Pexels

Чем подкормить чеснок?

Для того, чтобы чеснок не желтел, ему нужно обеспечить достаточное количество калия. Для этого можно использовать растворы для внекорневой подкормки. В частности, вы можете развести чайную ложку сульфата калия, что его также называют сернокислым калием, в литре воды.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Этим раствором опрыскайте ботву чеснока. Лучшее время для этого – сразу же после восхода солнца, или же рано утром, пока на растение еще не попадают прямые солнечные лучи.

Подкормить весной нужно не только чеснок – ранее мы рассказывали, какие удобрения внести под рассаду перца, чтобы собирать урожай ведрами.

Также хорошо себя зарекомендовали и калийно-фосфорные удобрения. Они в основном нужны для качественного формирования головок чеснока. Для приготовления раствора нужно развести 2 столовые ложки удобрения в 10 литрах воды. Достаточно будет пролить в междурядьях около 4 – 5 литров жидкости на квадратный метр воды.