Якщо ви помітили, що ваш часник починає жовтіти, ігнорувати проблему не варто. Трапляється така проблема найчастіше у квітні – травні, повідомляє 24 Канал. На щастя, існує елементарний спосіб, що допоможе впоратися з проблемою.

Цікаво Фіалка цвістиме цілий рік: потрібно одне копійчане добриво

Чому листя часнику жовтіє?

Існує кілька причин, через які може початися пожовтіння листя часнику. Ось кілька основних:

озимий часник потрапляє під пізні заморозки, які можуть бути навіть на початку травня;

на корінні з'являється грибкове захворювання – перевірити це можна, висмикнувши один кущик та оглянувши нижню частину;

рослині не вистачає поживних речовин;

недостатній полив – найчастіше трапляється в червні, коли стоїть спекотна погода;

ґрунт надто щільний, і до коріння не доходить кисень;

на культуру напали шкідники – наприклад, цибулева муха.



Часник може пожовтіти навесні / Фото Pexels

Чим підживити часник?

Для того, аби часник не жовтів, йому потрібно забезпечити достатню кількість калію. Для цього можна використати розчини для позакореневого підживлення. Зокрема, ви можете розвести чайну ложку сульфату калію, що його також називають сірчанокислим калієм, в літрі води.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Цим розчином обприскайте бадилля часнику. Найкращий час для цього – відразу ж після сходу сонця, або ж рано-вранці, поки на рослину ще не потрапляють прямі сонячні промені.

Підживити навесні потрібно не тільки часник – раніше ми розповідали, які добрива внести під розсаду перцю, аби збирати урожай відрами.

Також добре себе зарекомендували й калійно-фосфорні добрива. Вони в основному потрібні для якісного формування головок часнику. Для приготування розчину потрібно розвести 2 столові ложки добрива в 10 літрах води. Достатньо буде пролити в міжряддях близько 4 – 5 літрів рідини на квадратний метр води.