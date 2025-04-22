Перець – це надзвичайно популярний овоч, який зазвичай вирощують з розсади, повідомляє 24 Канал. І для того, аби розсада була міцною, і зрештою з неї виросли сильні рослини, потрібно подбати про підживлення.

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Чим підживити перець вдома?

Одним з найкращих варіантів добрива для перцю вважається настій з кропиви. Фахівці радять брати рослини, що ще не мають стиглого насіння, і на 8 літрів води використовувати приблизно кілограм кропиви. Суміш потрібно залишити для бродіння на кілька днів, а після цього частину її розвести у 10 літрах води та полити розсаду.

Дуже важливим є і позакореневе підживлення. Для цього можна взяти 20 грамів сечовини та відро води, розвести, а після цього обприскувати розчином листя.

Також дуже часто городники вдаються до підживлення йодом чи дріжджами, які для цього потрібно розвести у воді. Таким розчином можна підвищити імунітет рослини і запобігти розвитку грибкових інфекцій. Молоді перчики підгодовують так: в літр води потрібно додати 1 – 2 краплі йоду, а за можливості варто додати також і 100 грамів молочної сироватки.



Розсаду перцю потрібно підживлювати / Фото Pexels

А для того, аби підготувати підживлення з дріжджів, потрібно в скляну банку налити 3 літри води, додати 100 грамів продукту та 125 грамів цукру. Розчин залиште на кілька днів для бродіння, а після цього розводьте його у воді з розрахунку 20 мілілітрів добрива на літр рідини.

Та підживити потрібно не тільки перці. Раніше ми вже розповідали, яке добриво потрібно додати у ґрунт, аби помідори виросли вдвічі більшими.

Ще одне популярне добриво – це настій з кропиви та хлібу. Для цього потрібно буде взяти всього один великий пучок рослини та сухий нарізаний хліб – аж дві буханки. У 10-літрове відро помістіть хліб та нарізану кропиву, а після цього залийте водою. Суміш потрібно залишити під кришкою на тиждень, але час від часу помішувати.

Після цього розчин проціджують, а концентрат перед використанням розводять у пропорції 1:10.