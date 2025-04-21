Під час росту помідори потребують особливого підживлення, пише 24 Канал з посиланням на Express. Квітень є важливим місяцем, оскільки помідори зосереджуються на вирощуванні основного стебла, яке потім дасть багато плодів.

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Чим підживити помідори для покращення плодів

Щоб стимулювати ріст стебел помідорів, варто скористатися таким добривом як кавова гуща. У ній містяться поживні речовини, які покращують здоров’я рослини. Кавова гуща допомагає зробити ґрунт помірно кислим, а земля стане в рази сприятливішою для вирощування помідорів.

А ще кавова гуща корисна тим, що здатна відштовхнути комах та слимаків, які дуже люблять помідори. Додати кавову гущу потрібно в помірній кількості, оскільки надмірне удобрення спричинить надлишок азоту, тож замість плодів будуть сильно рости листя.



Помідори чудово ростуть від кавової гущі / Фото Pexels

Чудовий результат дасть половина чи кашка використаної кавової гущі. Потрібно її посипати навколо рослини й змішати з верхнім шаром ґрунту. Після удобрення помідорів гущею, потрібно їх підлити, щоб змішати гущу з ґрунтом й підживити коріння.

До теми! Для отримання великого урожаю рекомендовано обирати гібридні сорти, які менше страждають від захворювань. Садівники кажуть, що їхня врожайність на 30% вища, ніж у сортових помідорів. Як посіяти помідори на розсаду – читайте в нашому матеріалі.

Фахівці радять вносити кавову гущу раз на місяць, оскільки добриво діє повільно й буде підживлювати помідори впродовж всього вегетаційного періоду.