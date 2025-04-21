Во время роста помидоры нуждаются в особой подпитке, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Апрель является важным месяцем, поскольку помидоры сосредотачиваются на выращивании основного стебля, которое потом даст много плодов.

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Чем подкормить помидоры для улучшения плодов

Чтобы стимулировать рост стеблей помидоров, стоит воспользоваться таким удобрением как кофейная гуща. В ней содержатся питательные вещества, которые улучшают здоровье растения. Кофейная гуща помогает сделать почву умеренно кислым, а земля станет в разы благоприятной для выращивания помидоров.

А еще кофейная гуща полезна тем, что способна оттолкнуть насекомых и слизней, которые очень любят помидоры. Добавить кофейную гущу нужно в умеренном количестве, поскольку чрезмерное удобрение повлечет избыток азота, поэтому вместо плодов будут сильно расти листья.



Помидоры прекрасно растут от кофейной гущи / Фото Pexels

Замечательный результат даст половина или кашица использованной кофейной гущи. Нужно ее посыпать вокруг растения и смешать с верхним слоем почвы. После удобрения помидоров гущей, нужно их подлить, чтобы смешать гущу с почвой и подкормить корни.

К теме! Для получения большого урожая рекомендуется выбирать гибридные сорта, которые меньше страдают от заболеваний. Садоводы говорят, что их урожайность на 30% выше, чем у сортовых помидоров. Как посеять помидоры на рассаду – читайте в нашем материале.

Специалисты советуют вносить кофейную гущу раз в месяц, поскольку удобрение действует медленно и будет подкармливать помидоры в течение всего вегетационного периода.