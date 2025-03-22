Сортів помідорів є три – ранні, середньостиглі та пізні, пише 24 Канал. Вони всі мають часовий поділ, тому слід розуміти, що чим довше вони будуть дозрівати, тим раніше їх треба посадити на розсаду.

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У ранніх сортах час від проростання до появи плодів становить 90 днів, середньостиглі – 110 днів та пізні сорти можуть досягати часового проміжку від 125 до 140 днів.

Як посіяти помідори на розсаду

Для отримання великого урожаю рекомендовано обирати гібридні сорти, які менше страждають від захворювань. Садівники кажуть, що їхня врожайність на 30% вища, ніж у сортових помідорів.

Томати люблять універсальний ґрунт. У тарі зробіть отвори для дренажу. Це можуть бути пластикові чи картонні контейнери. Ємність треба до половини заповнити ґрунтом, посадити 2 – 3 насінини, присипати землею й пальцями легенько ущільнити ґрунт.



Помідори можна саджати у квітні / Фото Pexels

Ґрунт треба обов’язково полити, накрити плівкою й поставити в тепле та сонячне місце для швидших сходів. Вже через тиждень можна буде помітити перші паростки. Вже коли вони зійдуть, плівку можна зняти.

До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальні дати для посіву різної розсади за місячним календарем на березень.

Городники радять поливати розсаду з томатами кожних 3 – 4 дні. Вже коли температура повітря буде становити 10 градусів тепла, земля прогріється, а надворі буде тепло, помідори можна пересадити. Ретельно простежте за правильною температурою, оскільки якщо посадити овочі швидше, то вони замерзнуть в землі.