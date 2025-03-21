Огірок є теплолюбною рослиною, тому не варто його садити на початку весни, пише 24 Канал. У березні температура повітря була нестабільною, тож земля ще не встигла достатньо прогрітися. Щоб зійшли перші сходи огірків, температура повітря має становити 14 – 30 градусів тепла.

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Коли треба садити огірки

Від посіву огірків на початку весни треба відмовитися. Найоптимальнішим часом вважається кінець квітня й травень. У ці місяці температура повітря вже є стабільно теплою.

Щоб отримати хороший урожай огірків, потрібно вибрати вдалий сорт. Про найкращі з них ми розповіли у нашій статті.

Для того, щоб огірок проріс, ґрунт має прогрітися до 12 градусів тепла, а температура повітря вночі не повинна опускатися нижче 10 градусів тепла. При нижчій температурі огірок загине в землі. Вже коли температура повітря буде понад 20 градусів тепла, то насіння почне прокльовуватися набагато швидше.



Посадка огірків у березні не дасть урожаю / Фото Pexels

Як посіяти огірок у відкритий ґрунт

Огірки люблять рости на сонячній ділянці, захищеній від холодних вітрів. За порадами садівників, овочі краще садити там, де попереднього року росли морква, перець, помідори, цибуля, картопля чи капуста. Не варто садити огірки там, де раніше росли гарбузові культури.

У ґрунті треба зробити борозенки глибиною 4 сантиметри на відстані 60 сантиметрів один від одного. Їх треба трохи зволожити й заповнити насінням, а після цього присипати ґрунтом й підлити. За бажанням, вздовж грядки можна встановити опори, які полегшать збирання урожаю.