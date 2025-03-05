Професіонали з року в рік обирають певні сорти за їхню родючість та рясний урожай, пише 24 Канал. Для відкритого ґрунту підходять чимало сортів, які обожнюють більшість дачників.

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Ніжинський дар

Середньостиглий сорт огірків має чудові смакові властивості та зовсім невибагливий у догляді. Овочі виростають хрумкими, соковитими й ароматними. Завдяки високій врожайності вважаються найкращими для консервування.

Акорд

Сорт є раннім та зовсім невимогливим у догляді. Славиться гарним плодоношенням та смаком. Один кущ може вродити до 5 кілограмів овочів. Плоди всі соковиті та щільні, а перші сходи з’являються на 45 день після посадки.

Делікатесний

Цей сорт овочів добре переносить похолодання. Плоди мають циліндричну форму й добре підходять для консервації на зиму.



Ці сорти урожаю дають великий урожай / Фото Pexels

Амур

Дачники люблять цей сорт за високу врожайність. Навіть без підживлення з грядки можна зібрати понад 25 кілограмів плодів, а якщо ще й додати добрива, то врожай збільшиться вдвічі.

Артист

Ранній сорт огірків є гібридом, наділяючи овочі високою врожайністю, стійкістю до шкідників та захворювань. Кущі добре плодоносять від червня аж до жовтня. Городники кажуть, що урожай перевершує всі очікування.

Бабусин онук

Цьому ранньому сорту не потрібні комахи для запилення. Урожай є тривалим й гарним, а овочі виходять хрумкими та ароматними.

Герцог

Сорт відомий своїми соковитими плодами. Огірки мають чудові смакові властивості та аромат. Дачники кажуть, що ці огірки чудово ростуть в теплиці.