Профессионалы из года в год выбирают определенные сорта за их плодородие и обильный урожай, пишет 24 Канал. Для открытого грунта подходят немало сортов, которые обожают большинство дачников.
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Нежинский дар
Среднеспелый сорт огурцов имеет прекрасные вкусовые свойства и совсем неприхотлив в уходе. Овощи вырастают хрустящими, сочными и ароматными. Благодаря высокой урожайности считаются лучшими для консервирования.
Аккорд
Сорт является ранним и совсем нетребовательным в уходе. Славится хорошим плодоношением и вкусом. Один куст может дать до 5 килограммов овощей. Плоды все сочные и плотные, а первые всходы появляются на 45 день после посадки.
Деликатесный
Этот сорт овощей хорошо переносит похолодание. Плоды имеют цилиндрическую форму и хорошо подходят для консервации на зиму.
Эти сорта урожая дают большой урожай / Фото Pexels
Амур
Дачники любят этот сорт за высокую урожайность. Даже без подкормки с грядки можно собрать более 25 килограммов плодов, а если еще и добавить удобрения, то урожай увеличится вдвое.
Артист
Ранний сорт огурцов является гибридом, наделяя овощи высокой урожайностью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Кусты хорошо плодоносят от июня вплоть до октября. Огородники говорят, что урожай превосходит все ожидания.
Бабушкин внук
Этому раннему сорту не нужны насекомые для опыления. Урожай является длительным и хорошим, а овощи получаются хрустящими и ароматными.
Герцог
Сорт известен своими сочными плодами. Огурцы имеют прекрасные вкусовые свойства и аромат. Дачники говорят, что эти огурцы прекрасно растут в теплице.