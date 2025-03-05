Профессионалы из года в год выбирают определенные сорта за их плодородие и обильный урожай, пишет 24 Канал. Для открытого грунта подходят немало сортов, которые обожают большинство дачников.

Читайте также Получите самый вкусный урожай быстрее от соседей: 5 ранних сортов клубники: 5 ранних сортов клубники

Нежинский дар

Среднеспелый сорт огурцов имеет прекрасные вкусовые свойства и совсем неприхотлив в уходе. Овощи вырастают хрустящими, сочными и ароматными. Благодаря высокой урожайности считаются лучшими для консервирования.

Аккорд

Сорт является ранним и совсем нетребовательным в уходе. Славится хорошим плодоношением и вкусом. Один куст может дать до 5 килограммов овощей. Плоды все сочные и плотные, а первые всходы появляются на 45 день после посадки.

Деликатесный

Этот сорт овощей хорошо переносит похолодание. Плоды имеют цилиндрическую форму и хорошо подходят для консервации на зиму.



Эти сорта урожая дают большой урожай / Фото Pexels

Амур

Дачники любят этот сорт за высокую урожайность. Даже без подкормки с грядки можно собрать более 25 килограммов плодов, а если еще и добавить удобрения, то урожай увеличится вдвое.

Артист

Ранний сорт огурцов является гибридом, наделяя овощи высокой урожайностью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Кусты хорошо плодоносят от июня вплоть до октября. Огородники говорят, что урожай превосходит все ожидания.

Бабушкин внук

Этому раннему сорту не нужны насекомые для опыления. Урожай является длительным и хорошим, а овощи получаются хрустящими и ароматными.

Герцог

Сорт известен своими сочными плодами. Огурцы имеют прекрасные вкусовые свойства и аромат. Дачники говорят, что эти огурцы прекрасно растут в теплице.