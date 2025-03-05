Если вы хотите первыми полакомиться вкусной клубникой, тогда на огороде у вас точно должны быть ранние сорта этой ягоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Важно подобрать лучший сорт, который поразит не только временем созревания, но и невероятным вкусом.

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Клубника Азия

Этот итальянский невероятный сорт уже давно любят садоводы – а все из-за крупных ягод с глянцевым блеском. Азия может порадовать вас достаточно ранним урожаем, а это делает ее невероятным кандидатом на грядки на вашем огороде.

А сладкий, медовый вкус клубники, ее яркий цвет и приятный аромат влюбят в себя даже самых опытных садоводов! Кусты вырастают достаточно большими, поэтому важно выделить для них достаточно пространства, чтобы они раскрыли свой потенциал и порадовали щедрым урожаем.

Клубника Аллегро

Если вы ищете идеальное сочетание замечательной урожайности и раннего созревания – то этот сорт именно для вас. Алегро имеет очень сладкие, сочные ягоды, которые к тому же порадуют и размером – они большие, с плотной мякотью, поэтому могут достаточно долго сохранять свежесть.

Если правильно ухаживать за клубникой, она отблагодарит вас хорошим урожаем и не пострадает от частых весенних капризов погоды.

Клубника Квики

Этот сорт зацветет и даст урожай на вашем огороде одним из первых. Ягоды имеют приятный аромат и нежную серединку, а кусты могут плодоносить достаточно обильно, поэтому без ягод вы точно не останетесь!



Клубника может дать урожай очень рано / Фото Pexels

Клубника Зефир

Плоды сорта Зефир сочные, яркие и очень нежные, поэтому полностью оправдывают свое название. И раннее созревание ягод – это несомненный плюс, ведь весной так и хочется как можно скорее насладиться вкусной клубникой!

Если у вас небольшой участок, то Зефир станет идеальным вариантом – ведь кусты достаточно компактные, зато ягоды – большие.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Клубника Клери

Клери – идеальный выбор, если вы хотите попробовать первые ягоды в сезоне. Плоды имеют невероятный товарный вид: ровные, одинаковые по форме и размеру, сладкие и приятного темно-красного цвета.

К тому же Клери многие садоводы считают одним из самых стабильных и легких в уходе сортов клубники, поэтому для новичков она подойдет лучше всего.