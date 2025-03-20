Завдяки цьому методу, смакувати огірками вже можна буде в травні, пише 24 Канал. Для того, щоб отримати ранній урожай, знадобляться мінітеплиці з поліетиленових пакетів.

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Коли сіяти огірки у 2025 році

Починати сіяти огірки можна вже наприкінці березня та на початку квітня. На упаковці є інструкція з найкращим періодом для висівання. У магазинах є кілька сортів огірків – ультраранній, суперранній та просто ранній.

Обравши свій сорт, приступайте до підготовки ґрунту. Потрібно поєднати перегній та звичайний городній ґрунт в рівних частинах з додаванням перліту для розпушування.

В одноразовий пакет потрібно насипати ґрунт на півтора літра так, щоб залишилося достатньо верхньої частини для зав’язування. У пакетик потрібно покласти дві насінинки. Коли зробите це, то зубочисткою потрібно проколоти отвори для дренажу.



Огірки можна отримати вже у травні / Фото Pexels

Коли огірок проросте, перед пересаджуванням в ґрунт пакет можна просто розрізати й поставити рослину в лунку одразу із землею. Перед тим, як висадити насіння в пакети, ґрунт треба підживити водою з додаванням добрива.

Пакети з огірками мають стояти в ємності, звідки буде стікати вода. Для того, щоб огірки змогли прорости – поставте під спеціальну обігрівальну лампу чи в якесь тепле місце.

До середини квітня огірки підростуть, тож їх можна буде пересадити в теплицю, а вже за місяць ви отримаєте хороший урожай.